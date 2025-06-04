  1. Početna
UAH - Ukrajinska grivnja

Ukrajinska grivnja je valuta Ukrajina. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ukrajinska grivnja tečaj UAH u USD. Valutni kod za Hryvni je UAH, a simbol valute je ₴. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ukrajinska grivnja i pretvarač valuta.

UAHUkrajinska grivnja

Statistika Ukrajinska grivnja

NazivUkrajinska grivnja
Simbol
Manja jedinica1/100 = Kopijka
Simbol manje jediniceKopijka
Najbolja konverzija UAHUAH u USD
Najbolji grafikon UAHGrafikon UAH u USD

Profil Ukrajinska grivnja

KovaniceČesto korišteno: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
NovčaniceČesto korišteno: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Središnja bankaNacionalna banka Ukrajine
Korisnici
Ukrajina

