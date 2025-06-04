UAH - Ukrajinska grivnja
Ukrajinska grivnja je valuta Ukrajina. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ukrajinska grivnja tečaj UAH u USD. Valutni kod za Hryvni je UAH, a simbol valute je ₴. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ukrajinska grivnja i pretvarač valuta.
Statistika Ukrajinska grivnja
|Naziv
|Ukrajinska grivnja
|Simbol
|₴
|Manja jedinica
|1/100 = Kopijka
|Simbol manje jedinice
|Kopijka
|Najbolja konverzija UAH
|UAH u USD
|Najbolji grafikon UAH
|Grafikon UAH u USD
Profil Ukrajinska grivnja
|Kovanice
|Često korišteno: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
|Novčanice
|Često korišteno: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Središnja banka
|Nacionalna banka Ukrajine
|Korisnici
Ukrajina
Ukrajina
Zašto vas zanima UAH?
