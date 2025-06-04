VEF - Venezuelanski bolivar

U svibnju 2017. godine, vlada Venecuele promijenila je svoj višeslojni službeni sustav tečaja, kako je najavljeno od strane vlade u ožujku 2016.

„Bitne“ robe razmjenjuju se po fiksnom srednjem tečaju od 9.9875 VEF/USD. Ovaj tečaj se naziva “DIPRO”. Venecuelanska vlada odlučuje koje „bitne“ robe ispunjavaju uvjete za ovaj tečaj. Uključuju uvoze za sektore povezane s hranom i medicinom, ali i neke tvrtke iz sektora nafte.

Uvozi koje vlada označi kao „nebitne“ podliježu novom sustavu nazvanom “DICOM”, gdje se očekuje da će tečaj varirati tijekom vremena. Dana 7. studenog 2017., srednji tečaj DICOM sustava bio je 3,340.819 VEF/USD. DICOM tečajevi objavljuju se od strane venecuelanske središnje banke pod TIPO DE CAMBIO ovdje: http://www.bcv.org.ve/ ili ovdje: https://www.dicom.gob.ve/

Zbog visoke stope inflacije u Venecueli tijekom posljednjih nekoliko godina, postoji velika potražnja na tržištu za američkim dolarima (USD). Međutim, službeni pristup američkim dolarima u Venecueli je ograničen, što je rezultiralo trećim (neslužbenim) tečajem na crnom tržištu koji se procjenjuje na oko 40,000 VEF/USD (studeni 2017). Tečaj na crnom tržištu brzo je porastao tijekom prošle godine (siječanj 2016: 833, lipanj 2016: 997, siječanj 2017: 3164, lipanj 2017: 6112).

Situacija u Venecueli brzo se razvija, a XE nosi samo DIPRO tečaj na web stranici i u našim aplikacijama.