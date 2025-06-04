  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. AFN

afn
AFN - Afganistanski afgani

Afganistanski afgani je valuta Afganistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Afganistanski afgani tečaj AFN u USD. Valutni kod za Afganistanci je AFN, a simbol valute je ؋. Ispod ćete pronaći tečajeve za Afganistanski afgani i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

afn
AFNAfganistanski afgani

Statistika Afganistanski afgani

NazivAfganistanski afgani
Simbol؋
Manja jedinica1/100 = Pul
Simbol manje jedinicePul
Najbolja konverzija AFNAFN u USD
Najbolji grafikon AFNGrafikon AFN u USD

Profil Afganistanski afgani

KovaniceČesto korišteno: ؋1, ؋2, ؋5
NovčaniceČesto korišteno: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Središnja bankaDa Afghanistan Bank
Korisnici
Afganistan

Zašto vas zanima AFN?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za AFNDobiti tečajeve AFN na moj telefonDobiti API za podatke o valuti AFN za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17818
GBP / EUR1.14672
USD / JPY156.427
GBP / USD1.35103
USD / CHF0.788586
USD / CAD1.36539
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.671738

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%