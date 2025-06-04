AFN - Afganistanski afgani
Afganistanski afgani je valuta Afganistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Afganistanski afgani tečaj AFN u USD. Valutni kod za Afganistanci je AFN, a simbol valute je ؋. Ispod ćete pronaći tečajeve za Afganistanski afgani i pretvarač valuta.
Statistika Afganistanski afgani
|Naziv
|Afganistanski afgani
|Simbol
|؋
|Manja jedinica
|1/100 = Pul
|Simbol manje jedinice
|Pul
|Najbolja konverzija AFN
|AFN u USD
|Najbolji grafikon AFN
|Grafikon AFN u USD
Profil Afganistanski afgani
|Kovanice
|Često korišteno: ؋1, ؋2, ؋5
|Novčanice
|Često korišteno: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Središnja banka
|Da Afghanistan Bank
|Korisnici
Afganistan
Afganistan
