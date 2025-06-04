  1. Početna
NIO - Nikaragvanska kordoba

Nikaragvanska kordoba je valuta Nikaragva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nikaragvanska kordoba tečaj NIO u USD. Valutni kod za Kordobe je NIO, a simbol valute je C$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nikaragvanska kordoba i pretvarač valuta.

Statistika Nikaragvanska kordoba

NazivNikaragvanska kordoba
SimbolC$
Manja jedinica1/100 = Centavos
Simbol manje jediniceCentavos
Najbolja konverzija NIONIO u USD
Najbolji grafikon NIOGrafikon NIO u USD

Profil Nikaragvanska kordoba

KovaniceČesto korišteno: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
NovčaniceČesto korišteno: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Središnja bankaSredišnja banka Nikaragve
Korisnici
Nikaragva

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17699
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34945
USD / CHF0.789976
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.294
AUD / USD0.670902

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%