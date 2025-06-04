NIO - Nikaragvanska kordoba

Nikaragvanska kordoba je valuta Nikaragva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nikaragvanska kordoba tečaj NIO u USD. Valutni kod za Kordobe je NIO , a simbol valute je C$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nikaragvanska kordoba i pretvarač valuta.