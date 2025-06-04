NIO - Nikaragvanska kordoba
Nikaragvanska kordoba je valuta Nikaragva. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nikaragvanska kordoba tečaj NIO u USD. Valutni kod za Kordobe je NIO, a simbol valute je C$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nikaragvanska kordoba i pretvarač valuta.
Statistika Nikaragvanska kordoba
|Naziv
|Nikaragvanska kordoba
|Simbol
|C$
|Manja jedinica
|1/100 = Centavos
|Simbol manje jedinice
|Centavos
|Najbolja konverzija NIO
|NIO u USD
|Najbolji grafikon NIO
|Grafikon NIO u USD
Profil Nikaragvanska kordoba
|Kovanice
|Često korišteno: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Novčanice
|Često korišteno: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Središnja banka
|Središnja banka Nikaragve
|Korisnici
Nikaragva
Nikaragva
Zašto vas zanima NIO?
