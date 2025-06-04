ZWD - Zimbabveanski dolar

Zimbabveanski dolar je valuta Zimbabve. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zimbabveanski dolar tečaj ZWD u USD. Valutni kod za Dolar je ZWD , a simbol valute je Z$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zimbabveanski dolar i pretvarač valuta.

Obavijest: Ovaj zimbabvejski dolar (ZWD) je neodređeno suspendiran.