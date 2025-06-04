ZWD - Zimbabveanski dolar
Zimbabveanski dolar je valuta Zimbabve. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zimbabveanski dolar tečaj ZWD u USD. Valutni kod za Dolar je ZWD, a simbol valute je Z$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zimbabveanski dolar i pretvarač valuta.
Obavijest: Ovaj zimbabvejski dolar (ZWD) je neodređeno suspendiran.
U siječnju 2009. godine, Rezervna banka Zimbabvea dopustila je korištenje strane valute u Zimbabveu kao odgovor na ekonomski pad koji je uzrokovao inflaciju od 5 milijardi posto. Do travnja 2009. godine, zimbabvejski dolar je neodređeno suspendiran. Vlada je usvojila okvir višestrukih valuta koji uključuje australski dolar, botsvanska pula, britansku funtu, kineski juan, euro, japanski jen, indijsku rupiju, južnoafrički rand i američki dolar. Za više informacija, pročitajte BBC-jev "Zimbabveova višestruka valuta zbunjenost".
Statistika Zimbabveanski dolar
|Naziv
|Zimbabveanski dolar
|Simbol
|Z$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija ZWD
|ZWD u USD
|Najbolji grafikon ZWD
|Grafikon ZWD u USD
Profil Zimbabveanski dolar
|Novčanice
|Često korišteno: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Središnja banka
|Rezervna banka Zimbabvea
|Korisnici
Zimbabve
Zimbabve