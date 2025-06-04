  1. Početna
IMP - Funta otoka Man

Funta otoka Man je valuta Ostrvo Man. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Funta otoka Man tečaj IMP u USD. Valutni kod za Funti je IMP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Funta otoka Man i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

IMPFunta otoka Man

Statistika Funta otoka Man

NazivFunta otoka Man
Simbol£
Manja jedinica1/100 = Pence
Simbol manje jedinicep
Najbolja konverzija IMPIMP u USD
Najbolji grafikon IMPGrafikon IMP u USD

Profil Funta otoka Man

KovaniceČesto korišteno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
NovčaniceČesto korišteno: £1, £5, £10, £20, £50
Korisnici
Ostrvo Man

