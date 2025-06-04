IMP - Funta otoka Man
Funta otoka Man je valuta Ostrvo Man. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Funta otoka Man tečaj IMP u USD. Valutni kod za Funti je IMP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Funta otoka Man i pretvarač valuta.
Statistika Funta otoka Man
|Naziv
|Funta otoka Man
|Simbol
|£
|Manja jedinica
|1/100 = Pence
|Simbol manje jedinice
|p
|Najbolja konverzija IMP
|IMP u USD
|Najbolji grafikon IMP
|Grafikon IMP u USD
Profil Funta otoka Man
|Kovanice
|Često korišteno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Novčanice
|Često korišteno: £1, £5, £10, £20, £50
|Korisnici
Ostrvo Man
Ostrvo Man
Zašto vas zanima IMP?
