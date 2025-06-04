OMR - Omanski rijal
Omanski rijal je valuta Oman. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Omanski rijal tečaj OMR u USD. Valutni kod za Riali je OMR, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Omanski rijal i pretvarač valuta.
Statistika Omanski rijal
|Naziv
|Omanski rijal
|Simbol
|﷼
|Manja jedinica
|1/1000 = Baisa
|Simbol manje jedinice
|bz
|Najbolja konverzija OMR
|OMR u USD
|Najbolji grafikon OMR
|Grafikon OMR u USD
Profil Omanski rijal
|Kovanice
|Često korišteno: bz5, bz10, bz25, bz50
|Novčanice
|Često korišteno: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Središnja banka
|Središnja banka Omana
|Korisnici
Oman
Oman
Zašto vas zanima OMR?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za OMRDobiti tečajeve OMR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti OMR za moje poslovanje