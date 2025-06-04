  1. Početna
OMR - Omanski rijal

Omanski rijal je valuta Oman. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Omanski rijal tečaj OMR u USD. Valutni kod za Riali je OMR, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Omanski rijal i pretvarač valuta.

OMROmanski rijal

Statistika Omanski rijal

NazivOmanski rijal
Simbol
Manja jedinica1/1000 = Baisa
Simbol manje jedinicebz
Najbolja konverzija OMROMR u USD
Najbolji grafikon OMRGrafikon OMR u USD

Profil Omanski rijal

KovaniceČesto korišteno: bz5, bz10, bz25, bz50
NovčaniceČesto korišteno: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Središnja bankaSredišnja banka Omana
Korisnici
Oman

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17696
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.587
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789982
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670907

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%