TND - Tuniski dinar

Tuniski dinar je valuta Tunisija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tuniski dinar tečaj TND u USD. Valutni kod za Dinar je TND , a simbol valute je د.ت. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tuniski dinar i pretvarač valuta.