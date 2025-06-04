TND - Tuniski dinar
Tuniski dinar je valuta Tunisija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tuniski dinar tečaj TND u USD. Valutni kod za Dinar je TND, a simbol valute je د.ت. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tuniski dinar i pretvarač valuta.
Statistika Tuniski dinar
|Naziv
|Tuniski dinar
|Simbol
|Dinar
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija TND
|TND u USD
|Najbolji grafikon TND
|Grafikon TND u USD
Profil Tuniski dinar
|Korisnici
Tunisija
Tunisija
