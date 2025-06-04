  1. Početna
tnd
TND - Tuniski dinar

Tuniski dinar je valuta Tunisija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tuniski dinar tečaj TND u USD. Valutni kod za Dinar je TND, a simbol valute je د.ت. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tuniski dinar i pretvarač valuta.

Statistika Tuniski dinar

NazivTuniski dinar
SimbolDinar
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija TNDTND u USD
Najbolji grafikon TNDGrafikon TND u USD

Profil Tuniski dinar

Korisnici
Tunisija

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17734
GBP / EUR1.14646
USD / JPY156.529
GBP / USD1.34977
USD / CHF0.789756
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.287
AUD / USD0.671189

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%