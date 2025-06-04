BCH - Bitcoin Cash

Informacije o Bitcoin Cash

Bitcoin Cash je mreža bez dozvola, otvorena mreža. Omogućuje vam da se povežete s drugim ljudima bez ometanja. Decentralizirana je, dobrovoljna i neagresivna. Kako upotreba raste, stari moćni sustavi će se urušiti dok nove ideje cvjetaju. Može pomoći u donošenju najveće mirne revolucije koju je svijet ikada poznavao.

Rizici korištenja Bitcoin Cash

Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane vremenom i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Bitcoin Cash

Godine 2017. postojale su dvije frakcije podržavatelja Bitcoina: oni koji su podržavali velike blokove i oni koji su preferirali male blokove. Frakcija Bitcoin Cash favorizira korištenje svoje valute kao sredstva razmjene za trgovinu, dok frakcija koja podržava Bitcoin gleda na primarnu upotrebu Bitcoina kao skladišta vrijednosti. Bitcoin Cash se ponekad također naziva Bcash.

