WST - Samoanska tala
Samoanska tala je valuta Samoa. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Samoanska tala tečaj WST u USD. Valutni kod za Tala je WST, a simbol valute je WS$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Samoanska tala i pretvarač valuta.
Statistika Samoanska tala
|Naziv
|Samoanska tala
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Sene
|Simbol manje jedinice
|Sene
|Najbolja konverzija WST
|WST u USD
|Najbolji grafikon WST
|Grafikon WST u USD
Profil Samoanska tala
|Kovanice
|Često korišteno: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Novčanice
|Često korišteno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Središnja banka
|Središnja banka Samoe
|Korisnici
Samoa
Samoa
