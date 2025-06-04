  1. Početna
WST - Samoanska tala

Samoanska tala je valuta Samoa. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Samoanska tala tečaj WST u USD. Valutni kod za Tala je WST, a simbol valute je WS$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Samoanska tala i pretvarač valuta.

Statistika Samoanska tala

NazivSamoanska tala
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Sene
Simbol manje jediniceSene
Najbolja konverzija WSTWST u USD
Najbolji grafikon WSTGrafikon WST u USD

Profil Samoanska tala

KovaniceČesto korišteno: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
NovčaniceČesto korišteno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Središnja bankaSredišnja banka Samoe
Korisnici
Samoa

