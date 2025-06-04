  1. Početna
PEN - Peruanski sol

Peruanski sol je valuta Peru. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Peruanski sol tečaj PEN u USD. Valutni kod za Novi Sole je PEN, a simbol valute je S/.. Ispod ćete pronaći tečajeve za Peruanski sol i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Peruanski sol

NazivPeruanski sol
SimbolS/.
Manja jedinica1/100 = Céntimo
Simbol manje jediniceCéntimo
Najbolja konverzija PENPEN u USD
Najbolji grafikon PENGrafikon PEN u USD

Profil Peruanski sol

KovaniceČesto korišteno: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
NovčaniceČesto korišteno: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Središnja bankaSredišnja rezervna banka Perua
Korisnici
Peru

Zašto vas zanima PEN?

Želim...

