PEN - Peruanski sol
Peruanski sol je valuta Peru. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Peruanski sol tečaj PEN u USD. Valutni kod za Novi Sole je PEN, a simbol valute je S/.. Ispod ćete pronaći tečajeve za Peruanski sol i pretvarač valuta.
Statistika Peruanski sol
|Naziv
|Peruanski sol
|Simbol
|S/.
|Manja jedinica
|1/100 = Céntimo
|Simbol manje jedinice
|Céntimo
|Najbolja konverzija PEN
|PEN u USD
|Najbolji grafikon PEN
|Grafikon PEN u USD
Profil Peruanski sol
|Kovanice
|Često korišteno: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Novčanice
|Često korišteno: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Središnja banka
|Središnja rezervna banka Perua
|Korisnici
Peru
Peru
Zašto vas zanima PEN?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za PENDobiti tečajeve PEN na moj telefonDobiti API za podatke o valuti PEN za moje poslovanje