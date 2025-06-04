XCD - Istočnokaripski dolar
Istočnokaripski dolar je valuta Istočno Karibsko. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Istočnokaripski dolar tečaj XCD u USD. Valutni kod za Dolar je XCD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Istočnokaripski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Istočnokaripski dolar
|Naziv
|Istočnokaripski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija XCD
|XCD u USD
|Najbolji grafikon XCD
|Grafikon XCD u USD
Profil Istočnokaripski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Središnja banka
|Istočno Karibska Središnja Banka
|Korisnici
Istočno Karibsko, Angvila, Antigva i Barbuda, Dominika, Grenada, Sveta Lucija i Grenadini, Montserrat
Istočno Karibsko, Angvila, Antigva i Barbuda, Dominika, Grenada, Sveta Lucija i Grenadini, Montserrat
Zašto vas zanima XCD?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za XCDDobiti tečajeve XCD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti XCD za moje poslovanje