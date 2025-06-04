XCD - Istočnokaripski dolar

Istočnokaripski dolar je valuta Istočno Karibsko. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Istočnokaripski dolar tečaj XCD u USD. Valutni kod za Dolar je XCD , a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Istočnokaripski dolar i pretvarač valuta.