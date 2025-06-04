  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. XCD

xcd
XCD - Istočnokaripski dolar

Istočnokaripski dolar je valuta Istočno Karibsko. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Istočnokaripski dolar tečaj XCD u USD. Valutni kod za Dolar je XCD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Istočnokaripski dolar i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

xcd
XCDIstočnokaripski dolar

Statistika Istočnokaripski dolar

NazivIstočnokaripski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija XCDXCD u USD
Najbolji grafikon XCDGrafikon XCD u USD

Profil Istočnokaripski dolar

KovaniceČesto korišteno: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
Središnja bankaIstočno Karibska Središnja Banka
Korisnici
Istočno Karibsko, Angvila, Antigva i Barbuda, Dominika, Grenada, Sveta Lucija i Grenadini, Montserrat

Zašto vas zanima XCD?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za XCDDobiti tečajeve XCD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti XCD za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789549
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670913

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%