GMD - Gambijski dalasi

Gambijski dalasi je valuta Gambia. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gambijski dalasi tečaj GMD u USD. Valutni kod za Dalasi je GMD, a simbol valute je D. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gambijski dalasi i pretvarač valuta.

Statistika Gambijski dalasi

NazivGambijski dalasi
SimbolDalasi
Manja jedinica1/100 = butut
Simbol manje jedinicebutut
Najbolja konverzija GMDGMD u USD
Najbolji grafikon GMDGrafikon GMD u USD

Profil Gambijski dalasi

Korisnici
Gambia

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17662
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.630
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.790022
USD / CAD1.36680
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670872

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%