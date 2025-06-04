GMD - Gambijski dalasi
Gambijski dalasi je valuta Gambia. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gambijski dalasi tečaj GMD u USD. Valutni kod za Dalasi je GMD, a simbol valute je D. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gambijski dalasi i pretvarač valuta.
Statistika Gambijski dalasi
|Naziv
|Gambijski dalasi
|Simbol
|Dalasi
|Manja jedinica
|1/100 = butut
|Simbol manje jedinice
|butut
|Najbolja konverzija GMD
|GMD u USD
|Najbolji grafikon GMD
|Grafikon GMD u USD
Profil Gambijski dalasi
|Korisnici
Gambia
Gambia
Zašto vas zanima GMD?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za GMDDobiti tečajeve GMD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti GMD za moje poslovanje