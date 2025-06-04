  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. BAM

bam
BAM - Konvertibilna marka

Konvertibilna marka je valuta Bosna i Hercegovina. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Konvertibilna marka tečaj BAM u USD. Valutni kod za Konvertibilne marke je BAM, a simbol valute je KM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Konvertibilna marka i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

bam
BAMKonvertibilna marka

Statistika Konvertibilna marka

NazivKonvertibilna marka
SimbolKM
Manja jedinica1/100 = fenig
Simbol manje jedinicefenig
Najbolja konverzija BAMBAM u USD
Najbolji grafikon BAMGrafikon BAM u USD

Profil Konvertibilna marka

Nadimciконвертибилна марка (Serbian)
KovaniceČesto korišteno: fenig5, fenig10, fenig20, fenig50, KM1, KM2, KM5
NovčaniceČesto korišteno: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
Središnja bankaSredišnja banka Bosne i Hercegovine
Korisnici
Bosna i Hercegovina

Zašto vas zanima BAM?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za BAMDobiti tečajeve BAM na moj telefonDobiti API za podatke o valuti BAM za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17686
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.558
GBP / USD1.34892
USD / CHF0.789869
USD / CAD1.36676
EUR / JPY184.247
AUD / USD0.670824

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%