BAM - Konvertibilna marka

Konvertibilna marka je valuta Bosna i Hercegovina. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Konvertibilna marka tečaj BAM u USD. Valutni kod za Konvertibilne marke je BAM , a simbol valute je KM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Konvertibilna marka i pretvarač valuta.