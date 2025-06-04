BAM - Konvertibilna marka
Konvertibilna marka je valuta Bosna i Hercegovina. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Konvertibilna marka tečaj BAM u USD. Valutni kod za Konvertibilne marke je BAM, a simbol valute je KM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Konvertibilna marka i pretvarač valuta.
Statistika Konvertibilna marka
|Naziv
|Konvertibilna marka
|Simbol
|KM
|Manja jedinica
|1/100 = fenig
|Simbol manje jedinice
|fenig
|Najbolja konverzija BAM
|BAM u USD
|Najbolji grafikon BAM
|Grafikon BAM u USD
Profil Konvertibilna marka
|Nadimci
|конвертибилна марка (Serbian)
|Kovanice
|Često korišteno: fenig5, fenig10, fenig20, fenig50, KM1, KM2, KM5
|Novčanice
|Često korišteno: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Središnja banka
|Središnja banka Bosne i Hercegovine
|Korisnici
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Zašto vas zanima BAM?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za BAMDobiti tečajeve BAM na moj telefonDobiti API za podatke o valuti BAM za moje poslovanje