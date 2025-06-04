  1. Početna
MNT - Mongolski tugrik

Mongolski tugrik je valuta Mongolija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mongolski tugrik tečaj MNT u USD. Valutni kod za Tugriki je MNT, a simbol valute je ₮. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mongolski tugrik i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Mongolski tugrik

NazivMongolski tugrik
Simbol
Manja jedinica1/100 = Möngö
Simbol manje jediniceMöngö
Najbolja konverzija MNTMNT u USD
Najbolji grafikon MNTGrafikon MNT u USD

Profil Mongolski tugrik

NadimciTögrög
KovaniceČesto korišteno: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
NovčaniceČesto korišteno: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Središnja bankaBanka Mongolije
Korisnici
Mongolija

Zašto vas zanima MNT?

Želim...

