MNT - Mongolski tugrik
Mongolski tugrik je valuta Mongolija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mongolski tugrik tečaj MNT u USD. Valutni kod za Tugriki je MNT, a simbol valute je ₮. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mongolski tugrik i pretvarač valuta.
Statistika Mongolski tugrik
|Naziv
|Mongolski tugrik
|Simbol
|₮
|Manja jedinica
|1/100 = Möngö
|Simbol manje jedinice
|Möngö
|Najbolja konverzija MNT
|MNT u USD
|Najbolji grafikon MNT
|Grafikon MNT u USD
Profil Mongolski tugrik
|Nadimci
|Tögrög
|Kovanice
|Često korišteno: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Novčanice
|Često korišteno: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Središnja banka
|Banka Mongolije
|Korisnici
Mongolija
Mongolija
Zašto vas zanima MNT?
