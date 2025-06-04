  1. Početna
brl
BRL - Brazilski real

Brazilski real je valuta Brazil. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Brazilski real tečaj BRL u USD. Valutni kod za Reais je BRL, a simbol valute je R$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Brazilski real i pretvarač valuta.

brl
BRLBrazilski real

Statistika Brazilski real

NazivBrazilski real
SimbolR$
Manja jedinica1/100 = centavo
Simbol manje jedinicecentavo
Najbolja konverzija BRLBRL u USD
Najbolji grafikon BRLGrafikon BRL u USD

Profil Brazilski real

NadimciReal
KovaniceČesto korišteno: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
NovčaniceČesto korišteno: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rijetko korišteno: R$2
Središnja bankaSredišnja banka Brazila
Korisnici
Brazil

