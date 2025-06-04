BRL - Brazilski real
Brazilski real je valuta Brazil. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Brazilski real tečaj BRL u USD. Valutni kod za Reais je BRL, a simbol valute je R$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Brazilski real i pretvarač valuta.
Statistika Brazilski real
|Naziv
|Brazilski real
|Simbol
|R$
|Manja jedinica
|1/100 = centavo
|Simbol manje jedinice
|centavo
|Najbolja konverzija BRL
|BRL u USD
|Najbolji grafikon BRL
|Grafikon BRL u USD
Profil Brazilski real
|Nadimci
|Real
|Kovanice
|Često korišteno: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Novčanice
|Često korišteno: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rijetko korišteno: R$2
|Središnja banka
|Središnja banka Brazila
|Korisnici
Brazil
Brazil
Zašto vas zanima BRL?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za BRLDobiti tečajeve BRL na moj telefonDobiti API za podatke o valuti BRL za moje poslovanje