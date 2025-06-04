JMD - Jamajčanski dolar
Jamajčanski dolar je valuta Jamajka. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jamajčanski dolar tečaj JMD u USD. Valutni kod za Dolar je JMD, a simbol valute je J$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jamajčanski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Jamajčanski dolar
|Naziv
|Jamajčanski dolar
|Simbol
|J$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|c
|Najbolja konverzija JMD
|JMD u USD
|Najbolji grafikon JMD
|Grafikon JMD u USD
Profil Jamajčanski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Novčanice
|Često korišteno: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Središnja banka
|Banka Jamajke
|Korisnici
Jamajka
Jamajka
