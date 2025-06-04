  1. Početna
JMD - Jamajčanski dolar

Jamajčanski dolar je valuta Jamajka. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jamajčanski dolar tečaj JMD u USD. Valutni kod za Dolar je JMD, a simbol valute je J$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jamajčanski dolar i pretvarač valuta.

Statistika Jamajčanski dolar

NazivJamajčanski dolar
SimbolJ$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jedinicec
Najbolja konverzija JMDJMD u USD
Najbolji grafikon JMDGrafikon JMD u USD

Profil Jamajčanski dolar

KovaniceČesto korišteno: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
NovčaniceČesto korišteno: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Središnja bankaBanka Jamajke
Korisnici
Jamajka

