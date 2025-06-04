JMD - Jamajčanski dolar

Jamajčanski dolar je valuta Jamajka. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jamajčanski dolar tečaj JMD u USD. Valutni kod za Dolar je JMD , a simbol valute je J$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jamajčanski dolar i pretvarač valuta.