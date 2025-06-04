ZMW - Zambijska kvača
Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMW u USD. Valutni kod za Kwacha je ZMW, a simbol valute je ZK. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zambijska kvača i pretvarač valuta.
Statistika Zambijska kvača
|Naziv
|Zambijska kvača
|Simbol
|ZK
|Manja jedinica
|1/100 = Ngwee
|Simbol manje jedinice
|N
|Najbolja konverzija ZMW
|ZMW u USD
|Najbolji grafikon ZMW
|Grafikon ZMW u USD
Profil Zambijska kvača
|Središnja banka
|Banka Zambije
|Korisnici
Zambija
Zambija
