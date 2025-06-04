  1. Početna
ZMW - Zambijska kvača

Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMW u USD. Valutni kod za Kwacha je ZMW, a simbol valute je ZK. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zambijska kvača i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Zambijska kvača

NazivZambijska kvača
SimbolZK
Manja jedinica1/100 = Ngwee
Simbol manje jediniceN
Najbolja konverzija ZMWZMW u USD
Najbolji grafikon ZMWGrafikon ZMW u USD

Profil Zambijska kvača

Središnja bankaBanka Zambije
Korisnici
Zambija

Zašto vas zanima ZMW?

Želim...

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17750
GBP / EUR1.14613
USD / JPY156.544
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789357
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.331
AUD / USD0.670993

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%