MOP - Makaonska pataka

Makaonska pataka je valuta Makao. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Makaonska pataka tečaj MOP u USD. Valutni kod za Patake je MOP, a simbol valute je MOP$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Makaonska pataka i pretvarač valuta.

Statistika Makaonska pataka

NazivMakaonska pataka
SimbolMOP$
Manja jedinica1/10 = Ho
Simbol manje jediniceHo
Najbolja konverzija MOPMOP u USD
Najbolji grafikon MOPGrafikon MOP u USD

Profil Makaonska pataka

KovaniceČesto korišteno: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
NovčaniceČesto korišteno: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Korisnici
Makao

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789956
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670915

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%