MOP - Makaonska pataka
Makaonska pataka je valuta Makao. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Makaonska pataka tečaj MOP u USD. Valutni kod za Patake je MOP, a simbol valute je MOP$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Makaonska pataka i pretvarač valuta.
Statistika Makaonska pataka
|Naziv
|Makaonska pataka
|Simbol
|MOP$
|Manja jedinica
|1/10 = Ho
|Simbol manje jedinice
|Ho
|Najbolja konverzija MOP
|MOP u USD
|Najbolji grafikon MOP
|Grafikon MOP u USD
Profil Makaonska pataka
|Kovanice
|Često korišteno: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Novčanice
|Često korišteno: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Korisnici
Makao
Zašto vas zanima MOP?
