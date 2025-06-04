MOP - Makaonska pataka

Makaonska pataka je valuta Makao. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Makaonska pataka tečaj MOP u USD. Valutni kod za Patake je MOP , a simbol valute je MOP$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Makaonska pataka i pretvarač valuta.