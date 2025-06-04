ISK - Islandska kruna

Bivša članica Danske, Island je koristila danski Rigsdaler, a zatim dansku krunu. Godine 1885. zemlja je počela izdavati svoje vlastite novčanice. Pod danskom vlašću, Island je bio povezan sa Skandinavskom monetarnom unijom do 1914. kada je monetarna unija raspuštena. Godine 1918. Island je stekao autonomiju od Danske i islandska króna je uspostavljena kao službena valuta zemlje. Ova prva króna pretrpjela je hiperinflaciju i 1981. godine došlo je do reforme koja je revalorizirala valutu za faktor 100. Izdane su nove novčanice i kovanice, a ISO kod valute promijenjen je iz ISJ u ISK.

Islandska financijska kriza 2008.

Godine 2008. zemlja je pretrpjela financijsku krizu u kojoj je bankovni sektor kolabirao. Vrijednost krone je pala. Iako je Središnja banka pokušala stabilizirati je vezivanjem za euro, króna je nastavila padati. Od tada se raspravlja o tome treba li Island usvojiti stabilniju valutu. Euro i kanadski dolar su favorizirani, iako su mišljenja još uvijek podijeljena.