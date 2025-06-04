SGD - Singapurski dolar

Valute Singapura prije kolonizacije

Već u 8. stoljeću nove ere, kineski trgovci su uveli prvu dokumentiranu valutu Malajskog poluotoka. Budući da u to vrijeme nije postojala službena valuta, trgovci u Singapuru obično su koristili španjolske i meksičke dolare. Papirni novac počeo je pojavljivati na poluotoku u 18. i 19. stoljeću, koji su izdavale privatne banke poput Azijske banke, Banke trgovaca Indije i Šangajske banke.

Valuta Singapura kao kolonije

Kao britanska kolonija, Singapur je počeo koristiti Straits Dollar 1845. godine. Straits Dollar bio je službena valuta kolonije gotovo cijelo stoljeće dok nije zamijenjen Malajskim dolarom 1939. godine, uz kratko prekidanje tijekom japanske okupacije. Godine 1953. Malajski dolar zamijenjen je dolarom Malaje i Britanskog Bornea.

Valuta neovisnog Singapura

Singapur je postao neovisna nacija poznata kao Republika Singapur 1965. godine. Nova zemlja osnovala je Odbor povjerenika za valutu, koji je uveo Singapurski dolar, s prvim serijama novčanica izdanih 1967. godine. Ove novčanice bile su poznate kao 'Orhideja' novčanice i mogle su se razmjenjivati s Malajskim dolarom po paritetu do 1973. godine. Valuta je prvotno bila vezana uz britansku funtu po tečaju od 60 SGD za 7 GBP. Valuta je ponovno vezana uz američki dolar i zatim prema ponderiranoj košarici valuta. Godine 1985. Singapurski dolar usvojio je pristup orijentiran na tržište i dopušteno mu je da fluktuira, iako je i dalje bio pomno praćen. Godine 2002. Odbor povjerenika za valutu je raspušten, a funkcije odbora su prenesene na Monetarnu vlast Singapura.