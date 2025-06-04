VND - Vijetnamski dong
Vijetnamski dong je valuta Vijetnam. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Vijetnamski dong tečaj VND u USD. Valutni kod za Dongi je VND, a simbol valute je ₫. Ispod ćete pronaći tečajeve za Vijetnamski dong i pretvarač valuta.
Statistika Vijetnamski dong
|Naziv
|Vijetnamski dong
|Simbol
|₫
|Manja jedinica
|1/10 = hào
|Simbol manje jedinice
|hào
|Najbolja konverzija VND
|VND u USD
|Najbolji grafikon VND
|Grafikon VND u USD
Profil Vijetnamski dong
|Kovanice
|Često korišteno: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Novčanice
|Često korišteno: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Središnja banka
|Državna banka Vijetnama
|Korisnici
Vijetnam
Vijetnam
