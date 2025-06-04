  1. Početna
VND - Vijetnamski dong

Vijetnamski dong je valuta Vijetnam. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Vijetnamski dong tečaj VND u USD. Valutni kod za Dongi je VND, a simbol valute je ₫. Ispod ćete pronaći tečajeve za Vijetnamski dong i pretvarač valuta.

VNDVijetnamski dong

Statistika Vijetnamski dong

NazivVijetnamski dong
Simbol
Manja jedinica1/10 = hào
Simbol manje jedinicehào
Najbolja konverzija VNDVND u USD
Najbolji grafikon VNDGrafikon VND u USD

Profil Vijetnamski dong

KovaniceČesto korišteno: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
NovčaniceČesto korišteno: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Središnja bankaDržavna banka Vijetnama
Korisnici
Vijetnam

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17740
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789540
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670938

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%