VND - Vijetnamski dong

Vijetnamski dong je valuta Vijetnam. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Vijetnamski dong tečaj VND u USD. Valutni kod za Dongi je VND , a simbol valute je ₫. Ispod ćete pronaći tečajeve za Vijetnamski dong i pretvarač valuta.