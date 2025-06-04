CNY - Kineski juan

Rana valuta u Kini

S poviješću dužom od 3000 godina, kineska valuta postojala je u drevnoj i carskoj Kini. Godine 1914. srebrni dolar uspostavljen je kao službena valuta Republike Kine, a u 1930-ima dodani su novčići od bakra, fena i nikla. Tijekom tog vremena srebro je povećalo svoju vrijednost, a Kina više nije mogla zadržati srebrni standard. Godine 1935. izdana je nova valuta poznata kao Fǎbì.

Uvođenje Zlatnog Yuana i Kineskog Yuana Renminbi

Zlatni Yuan zamijenio je Fǎbì 1948. po tečaju od 1 Zlatni Yuan za 3 milijuna Yuana Fǎbì. Iste godine, Yuan Renminbi (često nazvan RMB) uveden je kao način za stabilizaciju područja koja drži komunizam na kopnu Kine. Godine 1955. došlo je do ponovne procjene i uveden je novi Yuan Renminbi po tečaju od 1 novi Yuan za 10.000 starih Yuana.

Renminbi na deviznom tržištu

Tijekom komande ekonomije, kineski Yuan Renminbi postavljen je na nerealne tečajne vrijednosti i kao rezultat toga, postavljene su stroge smjernice za valutu. Kada se kinesko gospodarstvo otvorilo 1978. godine, Yuan Renminbi se koristio samo unutar zemlje, a stranci su koristili certifikate za razmjenu; to je dovelo do snažnog crnog tržišta. Od 1997. do 2005. godine, kineska vlada vezala je kineski Yuan Renminbi za američki dolar po približno 8.3 CNY za 1 USD. Godine 2005. uveden je fleksibilan mehanizam tečajeva, pri čemu je RMB ponovno procijenjen na 8.1 Renminbi po američkom dolaru. Kineska vlada pokrenula je pilot program 2009. godine, omogućujući nekim tvrtkama u Guangdongu i Šangaju da izvršavaju poslovne i trgovačke transakcije s partnerima u Hong Kongu, Makau i odabranim državama. Program se od tada proširio na sve dijelove Kine i sve međunarodne partnere. Kina je također sklopila sporazume s Australijom, Japanom, Tajlandom, Rusijom i Vijetnamom kako bi omogućila izravnu trgovinu valutama, umjesto konverzije u američki dolar. Kao upravljani flot, vrijednost Renminbija određena je košarom stranih valuta.