RON - Rumunjski lej

Rumunjski lej je valuta Rumunija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Rumunjski lej tečaj RON u USD. Valutni kod za Lei je RON, a simbol valute je lei. Ispod ćete pronaći tečajeve za Rumunjski lej i pretvarač valuta.

Statistika Rumunjski lej

NazivRumunjski lej
Simbollei
Manja jedinica1/100 = Novac
Simbol manje jediniceNovac
Najbolja konverzija RONRON u USD
Najbolji grafikon RONGrafikon RON u USD

Profil Rumunjski lej

KovaniceČesto korišteno: Novac10, Novac50
Rijetko korišteno: Novac1, Novac5
NovčaniceČesto korišteno: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rijetko korišteno: lei200, lei500
Središnja bankaNacionalna banka Rumunije
Korisnici
Rumunija

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.527
GBP / USD1.34977
USD / CHF0.789816
USD / CAD1.36707
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.671150

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%