RON - Rumunjski lej
Rumunjski lej je valuta Rumunija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Rumunjski lej tečaj RON u USD. Valutni kod za Lei je RON, a simbol valute je lei. Ispod ćete pronaći tečajeve za Rumunjski lej i pretvarač valuta.
Statistika Rumunjski lej
|Naziv
|Rumunjski lej
|Simbol
|lei
|Manja jedinica
|1/100 = Novac
|Simbol manje jedinice
|Novac
|Najbolja konverzija RON
|RON u USD
|Najbolji grafikon RON
|Grafikon RON u USD
Profil Rumunjski lej
|Kovanice
|Često korišteno: Novac10, Novac50
Rijetko korišteno: Novac1, Novac5
|Novčanice
|Često korišteno: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rijetko korišteno: lei200, lei500
|Središnja banka
|Nacionalna banka Rumunije
|Korisnici
Rumunija
Zašto vas zanima RON?
