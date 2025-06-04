  1. Početna
KGS - Kirgistanski som

Kirgistanski som je valuta Kirgistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kirgistanski som tečaj KGS u USD. Valutni kod za Somovi je KGS, a simbol valute je лв. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kirgistanski som i pretvarač valuta.

Statistika Kirgistanski som

NazivKirgistanski som
Simbolлв
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija KGSKGS u USD
Najbolji grafikon KGSGrafikon KGS u USD

Profil Kirgistanski som

Korisnici
Kirgistan

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17656
GBP / EUR1.14663
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.790049
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.670837

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%