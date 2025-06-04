KGS - Kirgistanski som
Kirgistanski som je valuta Kirgistan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kirgistanski som tečaj KGS u USD. Valutni kod za Somovi je KGS, a simbol valute je лв. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kirgistanski som i pretvarač valuta.
Statistika Kirgistanski som
|Naziv
|Kirgistanski som
|Simbol
|лв
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija KGS
|KGS u USD
|Najbolji grafikon KGS
|Grafikon KGS u USD
Profil Kirgistanski som
|Korisnici
Kirgistan
Kirgistan
Zašto vas zanima KGS?
