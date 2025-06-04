DJF - Džibutski franak
Džibutski franak je valuta Džibuti. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Džibutski franak tečaj DJF u USD. Valutni kod za Franki je DJF, a simbol valute je Fdj. Ispod ćete pronaći tečajeve za Džibutski franak i pretvarač valuta.
Statistika Džibutski franak
|Naziv
|Džibutski franak
|Simbol
|Frank
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija DJF
|DJF u USD
|Najbolji grafikon DJF
|Grafikon DJF u USD
Profil Džibutski franak
|Korisnici
Džibuti
Džibuti
