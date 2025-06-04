DJF - Džibutski franak

Džibutski franak je valuta Džibuti. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Džibutski franak tečaj DJF u USD. Valutni kod za Franki je DJF , a simbol valute je Fdj. Ispod ćete pronaći tečajeve za Džibutski franak i pretvarač valuta.