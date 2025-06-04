  1. Početna
djf
DJF - Džibutski franak

Džibutski franak je valuta Džibuti. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Džibutski franak tečaj DJF u USD. Valutni kod za Franki je DJF, a simbol valute je Fdj. Ispod ćete pronaći tečajeve za Džibutski franak i pretvarač valuta.

Statistika Džibutski franak

NazivDžibutski franak
SimbolFrank
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija DJFDJF u USD
Najbolji grafikon DJFGrafikon DJF u USD

Profil Džibutski franak

Korisnici
Džibuti

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17635
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.643
GBP / USD1.34852
USD / CHF0.790152
USD / CAD1.36687
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670672

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%