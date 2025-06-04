  1. Početna
JEP - Jerseyska funta

Jerseyska funta je valuta Jersey. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jerseyska funta tečaj JEP u USD. Valutni kod za Funti je JEP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jerseyska funta i pretvarač valuta.

JEP
JEPJerseyska funta

Statistika Jerseyska funta

NazivJerseyska funta
Simbol£
Manja jedinica1/100 = Penny
Simbol manje jedinicep
Najbolja konverzija JEPJEP u USD
Najbolji grafikon JEPGrafikon JEP u USD

Profil Jerseyska funta

KovaniceČesto korišteno: p1, p2, p5, p10, p50
Rijetko korišteno: p20
NovčaniceČesto korišteno: £1, £5, £10, £20, £50
Korisnici
Jersey

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17656
GBP / EUR1.14663
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.790049
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.670837

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%