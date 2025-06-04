JEP - Jerseyska funta
Jerseyska funta je valuta Jersey. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Jerseyska funta tečaj JEP u USD. Valutni kod za Funti je JEP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Jerseyska funta i pretvarač valuta.
Statistika Jerseyska funta
|Naziv
|Jerseyska funta
|Simbol
|£
|Manja jedinica
|1/100 = Penny
|Simbol manje jedinice
|p
|Najbolja konverzija JEP
|JEP u USD
|Najbolji grafikon JEP
|Grafikon JEP u USD
Profil Jerseyska funta
|Kovanice
|Često korišteno: p1, p2, p5, p10, p50
Rijetko korišteno: p20
|Novčanice
|Često korišteno: £1, £5, £10, £20, £50
|Korisnici
Jersey
Jersey
