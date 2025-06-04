  1. Početna
MRU - Mauritanijska ouguja

Mauritanijska ouguja je valuta Mauricijus. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mauritanijska ouguja tečaj MRU u USD. Valutni kod za Ouguiye je MRU, a simbol valute je UM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mauritanijska ouguja i pretvarač valuta.

MRUMauritanijska ouguja

Statistika Mauritanijska ouguja

NazivMauritanijska ouguja
SimbolUM
Manja jedinica1/5 = Khoums
Simbol manje jediniceKhoums
Najbolja konverzija MRUMRU u USD
Najbolji grafikon MRUGrafikon MRU u USD

Profil Mauritanijska ouguja

KovaniceČesto korišteno: UM1, UM5, UM10, UM20
Rijetko korišteno: Khoums1
NovčaniceČesto korišteno: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Središnja bankaSredišnja banka Mauricijusa
Korisnici
Mauricijus

