MRU - Mauritanijska ouguja
Mauritanijska ouguja je valuta Mauricijus. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mauritanijska ouguja tečaj MRU u USD. Valutni kod za Ouguiye je MRU, a simbol valute je UM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mauritanijska ouguja i pretvarač valuta.
Statistika Mauritanijska ouguja
|Naziv
|Mauritanijska ouguja
|Simbol
|UM
|Manja jedinica
|1/5 = Khoums
|Simbol manje jedinice
|Khoums
|Najbolja konverzija MRU
|MRU u USD
|Najbolji grafikon MRU
|Grafikon MRU u USD
Profil Mauritanijska ouguja
|Kovanice
|Često korišteno: UM1, UM5, UM10, UM20
Rijetko korišteno: Khoums1
|Novčanice
|Često korišteno: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Središnja banka
|Središnja banka Mauricijusa
|Korisnici
Mauricijus
Mauricijus
