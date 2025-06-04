MRU - Mauritanijska ouguja

Mauritanijska ouguja je valuta Mauricijus. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Mauritanijska ouguja tečaj MRU u USD. Valutni kod za Ouguiye je MRU , a simbol valute je UM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Mauritanijska ouguja i pretvarač valuta.