FJD - Fidžijski dolar
Fidžijski dolar je valuta Fidži. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Fidžijski dolar tečaj FJD u USD. Valutni kod za Dolar je FJD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Fidžijski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Fidžijski dolar
|Naziv
|Fidžijski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|¢
|Najbolja konverzija FJD
|FJD u USD
|Najbolji grafikon FJD
|Grafikon FJD u USD
Profil Fidžijski dolar
|Novčanice
|Često korišteno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Korisnici
Fidži
Fidži
