fjd
FJD - Fidžijski dolar

Fidžijski dolar je valuta Fidži. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Fidžijski dolar tečaj FJD u USD. Valutni kod za Dolar je FJD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Fidžijski dolar i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

fjd
FJDFidžijski dolar

Statistika Fidžijski dolar

NazivFidžijski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jedinice¢
Najbolja konverzija FJDFJD u USD
Najbolji grafikon FJDGrafikon FJD u USD

Profil Fidžijski dolar

NovčaniceČesto korišteno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Korisnici
Fidži

