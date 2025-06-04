PYG - Paragvajski gvarani

Paragvajski gvarani je valuta Paragvaj. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Paragvajski gvarani tečaj PYG u USD. Valutni kod za Guarani je PYG , a simbol valute je Gs. Ispod ćete pronaći tečajeve za Paragvajski gvarani i pretvarač valuta.