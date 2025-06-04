PYG - Paragvajski gvarani
Paragvajski gvarani je valuta Paragvaj. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Paragvajski gvarani tečaj PYG u USD. Valutni kod za Guarani je PYG, a simbol valute je Gs. Ispod ćete pronaći tečajeve za Paragvajski gvarani i pretvarač valuta.
Statistika Paragvajski gvarani
|Naziv
|Paragvajski gvarani
|Simbol
|Gs
|Manja jedinica
|1/100 = Céntimo
|Simbol manje jedinice
|Céntimo
|Najbolja konverzija PYG
|PYG u USD
|Najbolji grafikon PYG
|Grafikon PYG u USD
Profil Paragvajski gvarani
|Kovanice
|Često korišteno: Gs50, Gs100, Gs500
|Novčanice
|Često korišteno: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Središnja banka
|Središnja banka Paragvaja
|Korisnici
Paragvaj
Zašto vas zanima PYG?
