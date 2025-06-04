  1. Početna
PYG - Paragvajski gvarani

Paragvajski gvarani je valuta Paragvaj. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Paragvajski gvarani tečaj PYG u USD. Valutni kod za Guarani je PYG, a simbol valute je Gs. Ispod ćete pronaći tečajeve za Paragvajski gvarani i pretvarač valuta.

Statistika Paragvajski gvarani

NazivParagvajski gvarani
SimbolGs
Manja jedinica1/100 = Céntimo
Simbol manje jediniceCéntimo
Najbolja konverzija PYGPYG u USD
Najbolji grafikon PYGGrafikon PYG u USD

Profil Paragvajski gvarani

KovaniceČesto korišteno: Gs50, Gs100, Gs500
NovčaniceČesto korišteno: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Središnja bankaSredišnja banka Paragvaja
Korisnici
Paragvaj

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.527
GBP / USD1.34977
USD / CHF0.789816
USD / CAD1.36707
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.671150

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%