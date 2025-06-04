LINK - Chainlink

Informacije o Chainlinku

Chainlink značajno proširuje mogućnosti pametnih ugovora omogućujući pristup podacima iz stvarnog svijeta i off-chain računanju, dok održava sigurnosne i pouzdane garancije inherentne blockchain tehnologiji.

Rizici korištenja Chainlinka

Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane kroz vrijeme i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata gdje su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Chainlinka

Chainlink je stvoren 2017. godine od strane Sergeya Nazarova i Stevea Ellisa, koji su zajedno napisali bijelu knjigu koja uvodi Chainlink protokol i mrežu s profesorom Cornell University Ari Juelsom iste godine. Chainlink djeluje kao ""most"" između blockchaina i off-chain okruženja. Mreža, koja opslužuje pametne ugovore, službeno je pokrenuta 2019. godine.

Relevantne poveznice

