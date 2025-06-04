SCR - Sejšelska rupija

Sejšelska rupija je valuta Sejšeli. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sejšelska rupija tečaj SCR u USD. Valutni kod za Rupije je SCR , a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sejšelska rupija i pretvarač valuta.