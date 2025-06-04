SCR - Sejšelska rupija
Sejšelska rupija je valuta Sejšeli. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sejšelska rupija tečaj SCR u USD. Valutni kod za Rupije je SCR, a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sejšelska rupija i pretvarač valuta.
Statistika Sejšelska rupija
|Naziv
|Sejšelska rupija
|Simbol
|₨
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija SCR
|SCR u USD
|Najbolji grafikon SCR
|Grafikon SCR u USD
Profil Sejšelska rupija
|Kovanice
|Često korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Novčanice
|Često korišteno: ₨50, ₨100, ₨500
|Središnja banka
|Središnja banka Sejšela
|Korisnici
Sejšeli
Zašto vas zanima SCR?
