SCR - Sejšelska rupija

Sejšelska rupija je valuta Sejšeli. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sejšelska rupija tečaj SCR u USD. Valutni kod za Rupije je SCR, a simbol valute je ₨. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sejšelska rupija i pretvarač valuta.

Statistika Sejšelska rupija

NazivSejšelska rupija
Simbol
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija SCRSCR u USD
Najbolji grafikon SCRGrafikon SCR u USD

Profil Sejšelska rupija

KovaniceČesto korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
NovčaniceČesto korišteno: ₨50, ₨100, ₨500
Središnja bankaSredišnja banka Sejšela
Korisnici
Sejšeli

