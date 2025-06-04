  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. XDR

xdr
XDR - Posebna prava vučenja MMF-a

Posebna prava vučenja MMF-a je valuta Međunarodni monetarni fond (MMF). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Posebna prava vučenja MMF-a tečaj XDR u USD. Valutni kod za Posebna prava vučenja je XDR. Ispod ćete pronaći tečajeve za Posebna prava vučenja MMF-a i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

xdr
XDRPosebna prava vučenja MMF-a

Statistika Posebna prava vučenja MMF-a

NazivPosebna prava vučenja MMF-a
SimbolPosebna prava vučenja
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija XDRXDR u USD
Najbolji grafikon XDRGrafikon XDR u USD

Profil Posebna prava vučenja MMF-a

Korisnici
Međunarodni monetarni fond (MMF)

Zašto vas zanima XDR?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za XDRDobiti tečajeve XDR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti XDR za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789549
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670913

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%