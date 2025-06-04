XDR - Posebna prava vučenja MMF-a
Posebna prava vučenja MMF-a je valuta Međunarodni monetarni fond (MMF). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Posebna prava vučenja MMF-a tečaj XDR u USD. Valutni kod za Posebna prava vučenja je XDR. Ispod ćete pronaći tečajeve za Posebna prava vučenja MMF-a i pretvarač valuta.
Statistika Posebna prava vučenja MMF-a
|Naziv
|Posebna prava vučenja MMF-a
|Simbol
|Posebna prava vučenja
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija XDR
|XDR u USD
|Najbolji grafikon XDR
|Grafikon XDR u USD
Profil Posebna prava vučenja MMF-a
|Korisnici
Međunarodni monetarni fond (MMF)
Međunarodni monetarni fond (MMF)
Zašto vas zanima XDR?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za XDRDobiti tečajeve XDR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti XDR za moje poslovanje