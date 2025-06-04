GIP - Gibraltarska funta
Gibraltarska funta je valuta Gibraltar. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gibraltarska funta tečaj GIP u USD. Valutni kod za Funti je GIP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gibraltarska funta i pretvarač valuta.
Statistika Gibraltarska funta
|Naziv
|Gibraltarska funta
|Simbol
|£
|Manja jedinica
|1/100 = Penny
|Simbol manje jedinice
|p
|Najbolja konverzija GIP
|GIP u USD
|Najbolji grafikon GIP
|Grafikon GIP u USD
Profil Gibraltarska funta
|Kovanice
|Često korišteno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Novčanice
|Često korišteno: £5, £10, £20, £50, £100
|Korisnici
Gibraltar
Gibraltar
