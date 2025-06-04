  1. Početna
GIP - Gibraltarska funta

Gibraltarska funta je valuta Gibraltar. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Gibraltarska funta tečaj GIP u USD. Valutni kod za Funti je GIP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Gibraltarska funta i pretvarač valuta.

GIPGibraltarska funta

Statistika Gibraltarska funta

NazivGibraltarska funta
Simbol£
Manja jedinica1/100 = Penny
Simbol manje jedinicep
Najbolja konverzija GIPGIP u USD
Najbolji grafikon GIPGrafikon GIP u USD

Profil Gibraltarska funta

KovaniceČesto korišteno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
NovčaniceČesto korišteno: £5, £10, £20, £50, £100
Korisnici
Gibraltar

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17666
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789993
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670861

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%