BND - Brunejski dolar

Brunejski dolar je valuta Brunej Darusalam. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Brunejski dolar tečaj BND u USD. Valutni kod za Dolar je BND , a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Brunejski dolar i pretvarač valuta.