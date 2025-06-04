BND - Brunejski dolar
Brunejski dolar je valuta Brunej Darusalam. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Brunejski dolar tečaj BND u USD. Valutni kod za Dolar je BND, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Brunejski dolar i pretvarač valuta.
Statistika Brunejski dolar
|Naziv
|Brunejski dolar
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija BND
|BND u USD
|Najbolji grafikon BND
|Grafikon BND u USD
Profil Brunejski dolar
|Kovanice
|Često korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Novčanice
|Često korišteno: $1, $5, $10
|Središnja banka
|Monetarna vlast Brunej Darusalam
|Korisnici
Brunej Darusalam
Brunej Darusalam
Zašto vas zanima BND?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za BNDDobiti tečajeve BND na moj telefonDobiti API za podatke o valuti BND za moje poslovanje