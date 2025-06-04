  1. Početna
BND - Brunejski dolar

Brunejski dolar je valuta Brunej Darusalam. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Brunejski dolar tečaj BND u USD. Valutni kod za Dolar je BND, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Brunejski dolar i pretvarač valuta.

BNDBrunejski dolar

Statistika Brunejski dolar

NazivBrunejski dolar
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija BNDBND u USD
Najbolji grafikon BNDGrafikon BND u USD

Profil Brunejski dolar

KovaniceČesto korišteno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
NovčaniceČesto korišteno: $1, $5, $10
Središnja bankaMonetarna vlast Brunej Darusalam
Korisnici
Brunej Darusalam

