  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. INR

inr
INR - Indijska rupija

Indijska rupija je valuta Indija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Indijska rupija tečaj INR u USD. Valutni kod za Rupije je INR, a simbol valute je ₹. Ispod ćete pronaći tečajeve za Indijska rupija i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

inr
INRIndijska rupija

Središnja banka u Indiji zove se Rezervna banka Indije. INR je upravljani tečaj, koji omogućava tržištu da odredi tečaj. Kao takav, intervencija se koristi samo za održavanje niske volatilnosti u tečajevima.

Rana kovanica Indije
Indija je bila jedan od prvih izdavača kovanica, oko 6. stoljeća prije Krista, s prvim dokumentiranim kovanicama koje su se zvale 'kovanice s udarcima' zbog načina na koji su proizvedene. Dizajni indijskih kovanica često su se mijenjali tijekom sljedećih nekoliko stoljeća dok su razna carstva rasla i padala. Do 12. stoljeća uvedena je nova valuta poznata kao Tanka. Tijekom mogulske ere uspostavljen je jedinstveni monetarni sustav i uvedena je srebrna Rupayya ili Rupija. Države predkolonijalne Indije kovali su svoje kovanice sličnog dizajna srebrnoj Rupiji s varijacijama ovisno o njihovoj regiji podrijetla.

Valuta u Britanskoj Indiji
Godine 1825. Britanska Indija usvojila je sustav srebrnog standarda temeljen na Rupiji i koristila se do kasnog 20. stoljeća. Iako je Indija bila kolonija Britanije, nikada nije usvojila Pound Sterling. Godine 1866. financijske ustanove su propale, a kontrola papirnog novca prebačena je na britansku vladu, a predsjedničke banke su ukinute godinu dana kasnije. Te iste godine, serija novčanica Victoria Portrait izdana je u čast kraljice Viktorije i ostala je u upotrebi otprilike 50 godina.

Moderna indijska rupija
Nakon stjecanja neovisnosti 1947. i postajanja republikom 1950., moderna Rupija Indije (INR) vraćena je na dizajn potpisne kovanice. Indijska Rupija usvojena je kao jedina valuta zemlje, a korištenje drugih domaćih kovanica uklonjeno je iz opticaja. Indija je usvojila sustav decimalizacije 1957. godine.

U 2016. godini, Rs 500 i Rs 1,000 prestali su biti zakonsko sredstvo plaćanja u Indiji. Uklanjanje denominacija je pokušaj da se zaustavi korupcija i ilegalno držanje gotovine. U studenom iste godine, Rezervna banka Indije počela je izdavati novčanice od ₹ 2000 u seriji Mahatma Gandhi (Nova).

Statistika Indijska rupija

NazivIndijska rupija
Simbol
Manja jedinica1/100 = paisa
Simbol manje jedinicep
Najbolja konverzija INRINR u USD
Najbolji grafikon INRGrafikon INR u USD

Profil Indijska rupija

NadimciTaaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
KovaniceČesto korišteno: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
NovčaniceČesto korišteno: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Rijetko korišteno: ₹1, ₹2
Središnja bankaRezervna banka Indije
Korisnici
Indija, Butan, Nepal

Zašto vas zanima INR?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za INRDobiti tečajeve INR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti INR za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17661
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34910
USD / CHF0.790014
USD / CAD1.36680
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670878

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%