INR - Indijska rupija

Središnja banka u Indiji zove se Rezervna banka Indije. INR je upravljani tečaj, koji omogućava tržištu da odredi tečaj. Kao takav, intervencija se koristi samo za održavanje niske volatilnosti u tečajevima.

Rana kovanica Indije

Indija je bila jedan od prvih izdavača kovanica, oko 6. stoljeća prije Krista, s prvim dokumentiranim kovanicama koje su se zvale 'kovanice s udarcima' zbog načina na koji su proizvedene. Dizajni indijskih kovanica često su se mijenjali tijekom sljedećih nekoliko stoljeća dok su razna carstva rasla i padala. Do 12. stoljeća uvedena je nova valuta poznata kao Tanka. Tijekom mogulske ere uspostavljen je jedinstveni monetarni sustav i uvedena je srebrna Rupayya ili Rupija. Države predkolonijalne Indije kovali su svoje kovanice sličnog dizajna srebrnoj Rupiji s varijacijama ovisno o njihovoj regiji podrijetla.

Valuta u Britanskoj Indiji

Godine 1825. Britanska Indija usvojila je sustav srebrnog standarda temeljen na Rupiji i koristila se do kasnog 20. stoljeća. Iako je Indija bila kolonija Britanije, nikada nije usvojila Pound Sterling. Godine 1866. financijske ustanove su propale, a kontrola papirnog novca prebačena je na britansku vladu, a predsjedničke banke su ukinute godinu dana kasnije. Te iste godine, serija novčanica Victoria Portrait izdana je u čast kraljice Viktorije i ostala je u upotrebi otprilike 50 godina.

Moderna indijska rupija

Nakon stjecanja neovisnosti 1947. i postajanja republikom 1950., moderna Rupija Indije (INR) vraćena je na dizajn potpisne kovanice. Indijska Rupija usvojena je kao jedina valuta zemlje, a korištenje drugih domaćih kovanica uklonjeno je iz opticaja. Indija je usvojila sustav decimalizacije 1957. godine.

U 2016. godini, Rs 500 i Rs 1,000 prestali su biti zakonsko sredstvo plaćanja u Indiji. Uklanjanje denominacija je pokušaj da se zaustavi korupcija i ilegalno držanje gotovine. U studenom iste godine, Rezervna banka Indije počela je izdavati novčanice od ₹ 2000 u seriji Mahatma Gandhi (Nova).