INR - Indijska rupija
Indijska rupija je valuta Indija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Indijska rupija tečaj INR u USD. Valutni kod za Rupije je INR, a simbol valute je ₹. Ispod ćete pronaći tečajeve za Indijska rupija i pretvarač valuta.
Središnja banka u Indiji zove se Rezervna banka Indije. INR je upravljani tečaj, koji omogućava tržištu da odredi tečaj. Kao takav, intervencija se koristi samo za održavanje niske volatilnosti u tečajevima.
Rana kovanica Indije
Indija je bila jedan od prvih izdavača kovanica, oko 6. stoljeća prije Krista, s prvim dokumentiranim kovanicama koje su se zvale 'kovanice s udarcima' zbog načina na koji su proizvedene. Dizajni indijskih kovanica često su se mijenjali tijekom sljedećih nekoliko stoljeća dok su razna carstva rasla i padala. Do 12. stoljeća uvedena je nova valuta poznata kao Tanka. Tijekom mogulske ere uspostavljen je jedinstveni monetarni sustav i uvedena je srebrna Rupayya ili Rupija. Države predkolonijalne Indije kovali su svoje kovanice sličnog dizajna srebrnoj Rupiji s varijacijama ovisno o njihovoj regiji podrijetla.
Valuta u Britanskoj Indiji
Godine 1825. Britanska Indija usvojila je sustav srebrnog standarda temeljen na Rupiji i koristila se do kasnog 20. stoljeća. Iako je Indija bila kolonija Britanije, nikada nije usvojila Pound Sterling. Godine 1866. financijske ustanove su propale, a kontrola papirnog novca prebačena je na britansku vladu, a predsjedničke banke su ukinute godinu dana kasnije. Te iste godine, serija novčanica Victoria Portrait izdana je u čast kraljice Viktorije i ostala je u upotrebi otprilike 50 godina.
Moderna indijska rupija
Nakon stjecanja neovisnosti 1947. i postajanja republikom 1950., moderna Rupija Indije (INR) vraćena je na dizajn potpisne kovanice. Indijska Rupija usvojena je kao jedina valuta zemlje, a korištenje drugih domaćih kovanica uklonjeno je iz opticaja. Indija je usvojila sustav decimalizacije 1957. godine.
Statistika Indijska rupija
|Naziv
|Indijska rupija
|Simbol
|₹
|Manja jedinica
|1/100 = paisa
|Simbol manje jedinice
|p
|Najbolja konverzija INR
|INR u USD
|Najbolji grafikon INR
|Grafikon INR u USD
Profil Indijska rupija
|Nadimci
|Taaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
|Kovanice
|Često korišteno: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
|Novčanice
|Često korišteno: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Rijetko korišteno: ₹1, ₹2
|Središnja banka
|Rezervna banka Indije
|Korisnici
Indija, Butan, Nepal
Indija, Butan, Nepal
Zašto vas zanima INR?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za INRDobiti tečajeve INR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti INR za moje poslovanje