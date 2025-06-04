ADA - Cardano

Informacije o Cardanu

Cardano je blockchain platforma za promjenitelje, inovatore i vizionare, s alatima i tehnologijama potrebnim za stvaranje mogućnosti za mnoge, kao i za nekolicinu, i za postizanje pozitivnih globalnih promjena.

Rizici korištenja Cardana

Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane tijekom vremena i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.

Povijest Cardana

Cardano je osnovao 2015. godine suosnivač Ethereuma Charles Hoskinson. Razvoj projekta nadzire i nadgleda Zaklada Cardano sa sjedištem u Zugu, Švicarska. To je najveća kriptovaluta koja koristi blockchain s dokazom o udjelu, što se smatra ekološki prihvatljivijom alternativom protokolima s dokazom o radu.

Relevantne poveznice

