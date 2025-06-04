ADA - Cardano
Valutni kod za Cardano je ADA, a simbol valute je ₳. Ispod ćete pronaći tečajeve za Cardano i pretvarač valuta. Također se možete pretplatiti na naše valutne biltene s dnevnim tečajevima i analizama, čitati Xe Currency Blog ili ponijeti tečajeve ADA sa sobom pomoću naših Xe Currency aplikacija i web stranice.
ADA
Informacije o Cardanu
Cardano je blockchain platforma za promjenitelje, inovatore i vizionare, s alatima i tehnologijama potrebnim za stvaranje mogućnosti za mnoge, kao i za nekolicinu, i za postizanje pozitivnih globalnih promjena.
Rizici korištenja Cardana
Kriptovalute su povezane s visokim razinama rizika, jer su nestabilne, nisu testirane tijekom vremena i trenutno nisu pod regulacijom ili zakonodavstvom. Bilo je incidenata u kojima su online kripto novčanici kompromitirani od strane hakera, što je dovelo do krađe na velikoj razini.
Povijest Cardana
Cardano je osnovao 2015. godine suosnivač Ethereuma Charles Hoskinson. Razvoj projekta nadzire i nadgleda Zaklada Cardano sa sjedištem u Zugu, Švicarska. To je najveća kriptovaluta koja koristi blockchain s dokazom o udjelu, što se smatra ekološki prihvatljivijom alternativom protokolima s dokazom o radu.
Relevantne poveznice
Za više informacija potičemo vas da posjetite donje poveznice.
Statistika Cardano
|Naziv
|Cardano
|Manja jedinica
|1/1000000 = Lovelace
|Simbol manje jedinice
|Lovelace
Zašto vas zanima ADA?
Želim...Dobiti API za podatke o valuti ADA za moje poslovanje