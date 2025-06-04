  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. SRD

srd
SRD - Surinamski dolar

Surinamski dolar je valuta Surinam. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Surinamski dolar tečaj SRD u USD. Valutni kod za Dolar je SRD, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Surinamski dolar i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

srd
SRDSurinamski dolar

Statistika Surinamski dolar

NazivSurinamski dolar
Simbol$
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija SRDSRD u USD
Najbolji grafikon SRDGrafikon SRD u USD

Profil Surinamski dolar

Korisnici
Surinam

Zašto vas zanima SRD?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za SRDDobiti tečajeve SRD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti SRD za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.517
GBP / USD1.34993
USD / CHF0.789718
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.671220

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%