LSL - Lesoto loti

Lesoto loti je valuta Lesoto. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Lesoto loti tečaj LSL u USD. Valutni kod za Maloti je LSL, a simbol valute je M. Ispod ćete pronaći tečajeve za Lesoto loti i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Lesoto loti

NazivLesoto loti
SimbolLoti
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija LSLLSL u USD
Najbolji grafikon LSLGrafikon LSL u USD

Profil Lesoto loti

Korisnici
Lesoto

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.567
GBP / USD1.34941
USD / CHF0.789968
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.281
AUD / USD0.670896

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%