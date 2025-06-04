SZL - Svazi lilangeni

Svazi lilangeni je valuta eSvati. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Svazi lilangeni tečaj SZL u USD. Valutni kod za Emalangeni je SZL , a simbol valute je E. Ispod ćete pronaći tečajeve za Svazi lilangeni i pretvarač valuta.