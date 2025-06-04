SZL - Svazi lilangeni
Svazi lilangeni je valuta eSvati. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Svazi lilangeni tečaj SZL u USD. Valutni kod za Emalangeni je SZL, a simbol valute je E. Ispod ćete pronaći tečajeve za Svazi lilangeni i pretvarač valuta.
Statistika Svazi lilangeni
|Naziv
|Svazi lilangeni
|Simbol
|Lilangeni
|Manja jedinica
|1/100 = Cent
|Simbol manje jedinice
|Cent
|Najbolja konverzija SZL
|SZL u USD
|Najbolji grafikon SZL
|Grafikon SZL u USD
Profil Svazi lilangeni
|Kovanice
|Često korišteno: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Novčanice
|Često korišteno: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Središnja banka
|Središnja banka eSvati
|Korisnici
eSvati
eSvati
Zašto vas zanima SZL?
