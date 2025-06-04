  1. Početna
szl
SZL - Svazi lilangeni

Svazi lilangeni je valuta eSvati. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Svazi lilangeni tečaj SZL u USD. Valutni kod za Emalangeni je SZL, a simbol valute je E. Ispod ćete pronaći tečajeve za Svazi lilangeni i pretvarač valuta.

szl
SZLSvazi lilangeni

Statistika Svazi lilangeni

NazivSvazi lilangeni
SimbolLilangeni
Manja jedinica1/100 = Cent
Simbol manje jediniceCent
Najbolja konverzija SZLSZL u USD
Najbolji grafikon SZLGrafikon SZL u USD

Profil Svazi lilangeni

KovaniceČesto korišteno: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
NovčaniceČesto korišteno: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
Središnja bankaSredišnja banka eSvati
Korisnici
eSvati

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17734
GBP / EUR1.14646
USD / JPY156.529
GBP / USD1.34977
USD / CHF0.789756
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.287
AUD / USD0.671189

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%