COP - Kolumbijski pezo
Kolumbijski pezo je valuta Kolumbija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kolumbijski pezo tečaj COP u USD. Valutni kod za Pesos je COP, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kolumbijski pezo i pretvarač valuta.
Statistika Kolumbijski pezo
|Naziv
|Kolumbijski pezo
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|Centavo
|Najbolja konverzija COP
|COP u USD
|Najbolji grafikon COP
|Grafikon COP u USD
Profil Kolumbijski pezo
|Kovanice
|Često korišteno: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Novčanice
|Često korišteno: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Središnja banka
|Središnja banka Kolumbije
|Korisnici
Kolumbija
Kolumbija
Zašto vas zanima COP?
