COP - Kolumbijski pezo

Kolumbijski pezo je valuta Kolumbija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kolumbijski pezo tečaj COP u USD. Valutni kod za Pesos je COP, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kolumbijski pezo i pretvarač valuta.

Statistika Kolumbijski pezo

NazivKolumbijski pezo
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jediniceCentavo
Najbolja konverzija COPCOP u USD
Najbolji grafikon COPGrafikon COP u USD

Profil Kolumbijski pezo

KovaniceČesto korišteno: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
NovčaniceČesto korišteno: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
Središnja bankaSredišnja banka Kolumbije
Korisnici
Kolumbija

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.626
GBP / USD1.34850
USD / CHF0.790051
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.670703

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%