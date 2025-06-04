BTN - Butanski ngultrum
Butanski ngultrum je valuta Butan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Butanski ngultrum tečaj BTN u USD. Valutni kod za Ngultrumi je BTN, a simbol valute je Nu.. Ispod ćete pronaći tečajeve za Butanski ngultrum i pretvarač valuta.
Statistika Butanski ngultrum
|Naziv
|Butanski ngultrum
|Simbol
|Ngultrum
|Manja jedinica
|1/100 = chhertum
|Simbol manje jedinice
|chhertum
|Najbolja konverzija BTN
|BTN u USD
|Najbolji grafikon BTN
|Grafikon BTN u USD
Profil Butanski ngultrum
|Kovanice
|Često korišteno: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Novčanice
|Često korišteno: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Središnja banka
|Kraljevska monetarna vlast Butana
|Korisnici
Butan
Butan
Zašto vas zanima BTN?
