BTN - Butanski ngultrum

Butanski ngultrum je valuta Butan. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Butanski ngultrum tečaj BTN u USD. Valutni kod za Ngultrumi je BTN, a simbol valute je Nu.. Ispod ćete pronaći tečajeve za Butanski ngultrum i pretvarač valuta.

Statistika Butanski ngultrum

NazivButanski ngultrum
SimbolNgultrum
Manja jedinica1/100 = chhertum
Simbol manje jedinicechhertum
Najbolja konverzija BTNBTN u USD
Najbolji grafikon BTNGrafikon BTN u USD

Profil Butanski ngultrum

KovaniceČesto korišteno: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
NovčaniceČesto korišteno: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
Središnja bankaKraljevska monetarna vlast Butana
Korisnici
Butan

