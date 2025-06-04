MAD - Marokanski dirham
Marokanski dirham je valuta Maroko. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Marokanski dirham tečaj MAD u USD. Valutni kod za Dirhami je MAD, a simbol valute je MAD. Ispod ćete pronaći tečajeve za Marokanski dirham i pretvarač valuta.
Statistika Marokanski dirham
|Naziv
|Marokanski dirham
|Simbol
|Dirham
|Manja jedinica
|1/100 = Santim
|Simbol manje jedinice
|Santim
|Najbolja konverzija MAD
|MAD u USD
|Najbolji grafikon MAD
|Grafikon MAD u USD
Profil Marokanski dirham
|Kovanice
|Često korišteno: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rijetko korišteno: Santim5
|Novčanice
|Često korišteno: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Središnja banka
|Bank Al-Maghrib
|Korisnici
Maroko, Zapadna Sahara
