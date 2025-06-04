  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. MAD

mad
MAD - Marokanski dirham

Marokanski dirham je valuta Maroko. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Marokanski dirham tečaj MAD u USD. Valutni kod za Dirhami je MAD, a simbol valute je MAD. Ispod ćete pronaći tečajeve za Marokanski dirham i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

mad
MADMarokanski dirham

Statistika Marokanski dirham

NazivMarokanski dirham
SimbolDirham
Manja jedinica1/100 = Santim
Simbol manje jediniceSantim
Najbolja konverzija MADMAD u USD
Najbolji grafikon MADGrafikon MAD u USD

Profil Marokanski dirham

KovaniceČesto korišteno: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rijetko korišteno: Santim5
NovčaniceČesto korišteno: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
Središnja bankaBank Al-Maghrib
Korisnici
Maroko, Zapadna Sahara

Zašto vas zanima MAD?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za MADDobiti tečajeve MAD na moj telefonDobiti API za podatke o valuti MAD za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17706
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.573
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789956
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670921

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%