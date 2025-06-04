  1. Početna
THB - Tajlandski baht

Tajlandski baht je valuta Tajland. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tajlandski baht tečaj THB u USD. Valutni kod za Baht je THB, a simbol valute je ฿. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tajlandski baht i pretvarač valuta.

Obavijest: Tečaj THB prikazan ispod je međunarodni (off-shore) tečaj. Tečajevi koji se koriste unutar Tajlanda mogu varirati.

THBTajlandski baht

Rana valuta u Tajlandu
Standardizirani novčići i novčanice službeno su prvi put izdani u Tajlandu tijekom ere Rattankosin; s papirnim novcem koji se pojavio u obliku kraljevskih zadužnica 1853. godine. Ubrzo su uslijedile novčanice koje su izdavale strane banke. Godine 1857. Tajland je nabavio svoju prvu mašinu za kovanje novca i tajlandski srebrni novčići počeli su se kovati u tom području. Kovanje novca pojednostavljeno je 1897. godine, kada su 11 denominacija pojednostavljene u dvije (satang i baht) pod decimalnim srebrnim standardnim sustavom.

Uvođenje tajlandskog bahta
Do 1880. godine, tajlandski baht bio je vezan za britansku funtu po tečaju od 8 TBH za 1 GBP. Ova stopa se nekoliko puta mijenjala sve dok baht nije ponovno vezan za japanski jen po paritetu tijekom Drugog svjetskog rata. Nakon rata, valuta je promijenila svoju vezu na 20,8 bahta po 1 američkom dolaru, zatim na 20 bahta po američkom dolaru 1978. godine, i na 25 bahta 1984. godine.

Financijska kriza
Godine 1997. Tajland je upao u financijsku krizu. Baht je izgubio polovicu svoje vrijednosti, što je potaknulo usvajanje režima slobodnog tečaja. Od ekonomskog kolapsa, tajlandski baht se stabilizirao.

Neformalno, tajlandski baht se koristi u Laosu, Kambodži i Mjanmaru.

Statistika Tajlandski baht

NazivTajlandski baht
Simbol฿
Manja jedinica1/100 = Satang
Simbol manje jediniceSatang
Najbolja konverzija THBTHB u USD
Najbolji grafikon THBGrafikon THB u USD

Profil Tajlandski baht

NovčaniceČesto korišteno: ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
Središnja bankaBanka Tajlanda
Korisnici
Tajland

