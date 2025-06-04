THB - Tajlandski baht

Rana valuta u Tajlandu

Standardizirani novčići i novčanice službeno su prvi put izdani u Tajlandu tijekom ere Rattankosin; s papirnim novcem koji se pojavio u obliku kraljevskih zadužnica 1853. godine. Ubrzo su uslijedile novčanice koje su izdavale strane banke. Godine 1857. Tajland je nabavio svoju prvu mašinu za kovanje novca i tajlandski srebrni novčići počeli su se kovati u tom području. Kovanje novca pojednostavljeno je 1897. godine, kada su 11 denominacija pojednostavljene u dvije (satang i baht) pod decimalnim srebrnim standardnim sustavom.

Uvođenje tajlandskog bahta

Do 1880. godine, tajlandski baht bio je vezan za britansku funtu po tečaju od 8 TBH za 1 GBP. Ova stopa se nekoliko puta mijenjala sve dok baht nije ponovno vezan za japanski jen po paritetu tijekom Drugog svjetskog rata. Nakon rata, valuta je promijenila svoju vezu na 20,8 bahta po 1 američkom dolaru, zatim na 20 bahta po američkom dolaru 1978. godine, i na 25 bahta 1984. godine.

Financijska kriza

Godine 1997. Tajland je upao u financijsku krizu. Baht je izgubio polovicu svoje vrijednosti, što je potaknulo usvajanje režima slobodnog tečaja. Od ekonomskog kolapsa, tajlandski baht se stabilizirao.



Neformalno, tajlandski baht se koristi u Laosu, Kambodži i Mjanmaru.