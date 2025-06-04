FKP - Falklandska funta

Falklandska funta je valuta Falklandska Ostrva (Malvini). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Falklandska funta tečaj FKP u USD. Valutni kod za Funti je FKP , a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Falklandska funta i pretvarač valuta.