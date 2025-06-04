  1. Početna
FKP - Falklandska funta

Falklandska funta je valuta Falklandska Ostrva (Malvini). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Falklandska funta tečaj FKP u USD. Valutni kod za Funti je FKP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Falklandska funta i pretvarač valuta.

fkp
FKPFalklandska funta

Statistika Falklandska funta

NazivFalklandska funta
Simbol£
Manja jedinica1/100 = Pence
Simbol manje jedinicep
Najbolja konverzija FKPFKP u USD
Najbolji grafikon FKPGrafikon FKP u USD

Profil Falklandska funta

KovaniceČesto korišteno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
NovčaniceČesto korišteno: £5, £10, £20, £50
Korisnici
Falklandska Ostrva (Malvini)

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.790055
USD / CAD1.36661
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670760

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%