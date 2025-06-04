FKP - Falklandska funta
Falklandska funta je valuta Falklandska Ostrva (Malvini). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Falklandska funta tečaj FKP u USD. Valutni kod za Funti je FKP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Falklandska funta i pretvarač valuta.
Statistika Falklandska funta
|Naziv
|Falklandska funta
|Simbol
|£
|Manja jedinica
|1/100 = Pence
|Simbol manje jedinice
|p
|Najbolja konverzija FKP
|FKP u USD
|Najbolji grafikon FKP
|Grafikon FKP u USD
Profil Falklandska funta
|Kovanice
|Često korišteno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Novčanice
|Često korišteno: £5, £10, £20, £50
|Korisnici
Falklandska Ostrva (Malvini)
Zašto vas zanima FKP?
