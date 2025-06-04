SVC - Salvadorski kolon
Salvadorski kolon je valuta El Salvador. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Salvadorski kolon tečaj SVC u USD. Valutni kod za Koloni je SVC, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Salvadorski kolon i pretvarač valuta.
Obavijest: Od 2001. godine, Zakon o monetarnoj integraciji omogućava cirkulaciju američkog dolara (USD) u Salvadoru s fiksnim tečajem od 8,75 kolona. Kolon je još uvijek zakonsko sredstvo plaćanja, međutim više nije u optjecaju i rijetko se koristi.
Statistika Salvadorski kolon
|Naziv
|Salvadorski kolon
|Simbol
|$
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|¢
|Najbolja konverzija SVC
|SVC u USD
|Najbolji grafikon SVC
|Grafikon SVC u USD
Profil Salvadorski kolon
|Kovanice
|Često korišteno: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rijetko korišteno: ¢1, ¢2, ¢3
|Novčanice
|Često korišteno: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Korisnici
El Salvador
El Salvador
