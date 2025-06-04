SVC - Salvadorski kolon

Salvadorski kolon je valuta El Salvador. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Salvadorski kolon tečaj SVC u USD. Valutni kod za Koloni je SVC , a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Salvadorski kolon i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 2001. godine, Zakon o monetarnoj integraciji omogućava cirkulaciju američkog dolara (USD) u Salvadoru s fiksnim tečajem od 8,75 kolona. Kolon je još uvijek zakonsko sredstvo plaćanja, međutim više nije u optjecaju i rijetko se koristi.