svc
SVC - Salvadorski kolon

Salvadorski kolon je valuta El Salvador. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Salvadorski kolon tečaj SVC u USD. Valutni kod za Koloni je SVC, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Salvadorski kolon i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 2001. godine, Zakon o monetarnoj integraciji omogućava cirkulaciju američkog dolara (USD) u Salvadoru s fiksnim tečajem od 8,75 kolona. Kolon je još uvijek zakonsko sredstvo plaćanja, međutim više nije u optjecaju i rijetko se koristi.

Statistika Salvadorski kolon

NazivSalvadorski kolon
Simbol$
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jedinice¢
Najbolja konverzija SVCSVC u USD
Najbolji grafikon SVCGrafikon SVC u USD

Profil Salvadorski kolon

KovaniceČesto korišteno: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rijetko korišteno: ¢1, ¢2, ¢3
NovčaniceČesto korišteno: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Korisnici
El Salvador

