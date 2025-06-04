ANG - Nizozemski gulden

Nizozemski gulden je valuta Nizozemske Antile. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nizozemski gulden tečaj ANG u USD. Valutni kod za Guldeni (također nazvani Florini) je ANG , a simbol valute je ƒ. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nizozemski gulden i pretvarač valuta.