ANG - Nizozemski gulden
Nizozemski gulden je valuta Nizozemske Antile. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nizozemski gulden tečaj ANG u USD. Valutni kod za Guldeni (također nazvani Florini) je ANG, a simbol valute je ƒ. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nizozemski gulden i pretvarač valuta.
Statistika Nizozemski gulden
|Naziv
|Nizozemski gulden
|Simbol
|ƒ
|Manja jedinica
|Simbol manje jedinice
|Najbolja konverzija ANG
|ANG u USD
|Najbolji grafikon ANG
|Grafikon ANG u USD
Profil Nizozemski gulden
|Novčanice
|Često korišteno: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Korisnici
Nizozemske Antile, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
