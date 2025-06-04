  1. Početna
ANG - Nizozemski gulden

Nizozemski gulden je valuta Nizozemske Antile. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Nizozemski gulden tečaj ANG u USD. Valutni kod za Guldeni (također nazvani Florini) je ANG, a simbol valute je ƒ. Ispod ćete pronaći tečajeve za Nizozemski gulden i pretvarač valuta.

ANGNizozemski gulden

Statistika Nizozemski gulden

NazivNizozemski gulden
Simbolƒ
Manja jedinica
Simbol manje jedinice
Najbolja konverzija ANGANG u USD
Najbolji grafikon ANGGrafikon ANG u USD

Profil Nizozemski gulden

NovčaniceČesto korišteno: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Korisnici
Nizozemske Antile, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14624
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34910
USD / CHF0.789744
USD / CAD1.36668
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670807

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%