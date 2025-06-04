ZMK - Zambijska kvača
Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMK u USD. Valutni kod za Kwacha je ZMK. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zambijska kvača i pretvarač valuta.
Obavijest: Od 30. lipnja 2013. ZMK više nije zakonsko sredstvo plaćanja.
ZMK je zamijenjen ZMW po fiksnom tečaju konverzije od 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK novčanice mogu se zamijeniti u Banci Zambije u neograničenim iznosima do 31. prosinca 2014. Za više informacija, posjetite BOZ: Datum promjene.
Statistika Zambijska kvača
|Naziv
|Zambijska kvača
|Simbol
|ZK
|Manja jedinica
|1/100 = Ngwee
|Simbol manje jedinice
|N
|Najbolja konverzija ZMK
|ZMK u USD
|Najbolji grafikon ZMK
|Grafikon ZMK u USD
Profil Zambijska kvača
|Kovanice
|Često korišteno: ZK1, ZK5, ZK10
Rijetko korišteno: 25N, 50N
|Novčanice
|Često korišteno: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Središnja banka
|Banka Zambije
|Korisnici
Zambija
Zambija
