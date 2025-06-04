ZMK - Zambijska kvača

Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMK u USD. Valutni kod za Kwacha je ZMK . Ispod ćete pronaći tečajeve za Zambijska kvača i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 30. lipnja 2013. ZMK više nije zakonsko sredstvo plaćanja.