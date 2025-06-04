  1. Početna
ZMK - Zambijska kvača

Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMK u USD. Valutni kod za Kwacha je ZMK. Ispod ćete pronaći tečajeve za Zambijska kvača i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 30. lipnja 2013. ZMK više nije zakonsko sredstvo plaćanja.

ZMKZambijska kvača
ZMK je zamijenjen ZMW po fiksnom tečaju konverzije od 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK novčanice mogu se zamijeniti u Banci Zambije u neograničenim iznosima do 31. prosinca 2014. Za više informacija, posjetite BOZ: Datum promjene.

Statistika Zambijska kvača

NazivZambijska kvača
SimbolZK
Manja jedinica1/100 = Ngwee
Simbol manje jediniceN
Najbolja konverzija ZMKZMK u USD
Najbolji grafikon ZMKGrafikon ZMK u USD

Profil Zambijska kvača

KovaniceČesto korišteno: ZK1, ZK5, ZK10
Rijetko korišteno: 25N, 50N
NovčaniceČesto korišteno: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
Središnja bankaBanka Zambije
Korisnici
Zambija

