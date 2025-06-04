  1. Početna
HTG - Haićanski gourd

Haićanski gourd je valuta Haiti. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Haićanski gourd tečaj HTG u USD. Valutni kod za Gurdi je HTG, a simbol valute je G. Ispod ćete pronaći tečajeve za Haićanski gourd i pretvarač valuta.

Statistika Haićanski gourd

NazivHaićanski gourd
SimbolG
Manja jedinica1/100 = Centime
Simbol manje jediniceCentime
Najbolja konverzija HTGHTG u USD
Najbolji grafikon HTGGrafikon HTG u USD

Profil Haićanski gourd

KovaniceČesto korišteno: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
NovčaniceČesto korišteno: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Središnja bankaBanka Republike Haitija
Korisnici
Haiti

