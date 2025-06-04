HTG - Haićanski gourd
Haićanski gourd je valuta Haiti. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Haićanski gourd tečaj HTG u USD. Valutni kod za Gurdi je HTG, a simbol valute je G. Ispod ćete pronaći tečajeve za Haićanski gourd i pretvarač valuta.
Statistika Haićanski gourd
|Naziv
|Haićanski gourd
|Simbol
|G
|Manja jedinica
|1/100 = Centime
|Simbol manje jedinice
|Centime
|Najbolja konverzija HTG
|HTG u USD
|Najbolji grafikon HTG
|Grafikon HTG u USD
Profil Haićanski gourd
|Kovanice
|Često korišteno: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
|Novčanice
|Često korišteno: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Središnja banka
|Banka Republike Haitija
|Korisnici
Haiti
Haiti
