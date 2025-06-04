MYR - Malezijski ringit
Malezijski ringit je valuta Malezija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Malezijski ringit tečaj MYR u USD. Valutni kod za Ringgiti je MYR, a simbol valute je RM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Malezijski ringit i pretvarač valuta.
Statistika Malezijski ringit
|Naziv
|Malezijski ringit
|Simbol
|RM
|Manja jedinica
|1/100 = sen
|Simbol manje jedinice
|sen
|Najbolja konverzija MYR
|MYR u USD
|Najbolji grafikon MYR
|Grafikon MYR u USD
Profil Malezijski ringit
|Kovanice
|Često korišteno: sen5, sen10, sen20, sen50
|Novčanice
|Često korišteno: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Središnja banka
|Bank Negara Malezija
|Korisnici
Malezija
Malezija
Zašto vas zanima MYR?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za MYRDobiti tečajeve MYR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti MYR za moje poslovanje