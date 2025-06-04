MYR - Malezijski ringit

Malezijski ringit je valuta Malezija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Malezijski ringit tečaj MYR u USD. Valutni kod za Ringgiti je MYR , a simbol valute je RM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Malezijski ringit i pretvarač valuta.