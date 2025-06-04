  1. Početna
MYR - Malezijski ringit

Malezijski ringit je valuta Malezija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Malezijski ringit tečaj MYR u USD. Valutni kod za Ringgiti je MYR, a simbol valute je RM. Ispod ćete pronaći tečajeve za Malezijski ringit i pretvarač valuta.

Statistika Malezijski ringit

NazivMalezijski ringit
SimbolRM
Manja jedinica1/100 = sen
Simbol manje jedinicesen
Najbolja konverzija MYRMYR u USD
Najbolji grafikon MYRGrafikon MYR u USD

Profil Malezijski ringit

KovaniceČesto korišteno: sen5, sen10, sen20, sen50
NovčaniceČesto korišteno: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Središnja bankaBank Negara Malezija
Korisnici
Malezija

